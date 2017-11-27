Корвет ВМС Аргентины вошел в порт, чтобы забрать российский батискаф

КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ (Аргентина), 27 ноя — РИА Новости. Корвет Robinson ВМС Аргентины, который должен доставить российский подводный аппарат в район поисков пропавшей субмарины "Сан-Хуан", пришвартовался в порту Комодоро-Ривадавия, сообщает корреспондент РИА Новости.

Корвет пришвартовался в 16.40 по местному времени (22.40 мск). Ожидается, что в понедельник он доставит российский подводный аппарат "Пантера плюс" в зону поисков субмарины.

Ранее глава поисковой операции Марсело Вентер сообщил РИА Новости, что корвет Robinson не может пришвартоваться в порту из-за сильного ветра с порывами до 35 километров в час.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан".

В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.