Новый президент Зимбабве назначил министра финансов и главу МИД

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва распустил правительство и назначил министра финансов и главу МИД, сообщает издание Zimbabwe Mail со ссылкой на заявление главного секретаря президента и правительства Мишека Сибанды.

По данным издания, на пост министра финансов назначен Патрик Чинамаса, который занимал должность министра финансов и экономического развития при бывшем президенте Роберте Мугабе. На пост министра иностранных дел назначен Симбараше Мумбенгегви, который также ранее находился в аналогичной должности. Они будут оставаться на этих постах до назначения нового кабинета министров.

Как отмечает агентство Рейтер, Чинамаса ранее находился в должности министра финансов в правительстве Мугабе, но в прошлом месяце был переведен в министерство по кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что зимбабвийский суд отказал в освобождении под залог обвиняемому в коррупции и превышении полномочий экс-министру финансов и одному из бывших лидеров правящей партии Зимбабве Игнатиусу Чомбо, чтобы спасти его от "разозленного народа". Согласно данным агентства Рейтер, Чомбо останется под стражей до заседания суда по его делу 8 декабря.

Отмечалось, что сторона обвинения связывает правонарушения Чомбо с работой компании Harvest Net Enterprises, в которой Чомбо занимал должность одного из директоров. Согласно материалам суда, общая стоимость собственности, незаконно присвоенной экс-министром, составила 3,6 миллиона долларов.

Ранее военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Роберта Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.