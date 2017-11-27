Клинцевич рассказал, при каких условиях Украина состоится как государство

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя негативное отношение украинской стороны к возможности возвращения России в ПАСЕ, заявил, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией.

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в интервью газете Financial Times, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян. Позже глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что таким образом Ягланд открыто выступил за возвращение РФ в Ассамблею. По словам Арьева, если это произойдет, украинской делегации в ПАСЕ "больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения".

Он назвал системной позицией Киева в последние три года "тупое, бессмысленное противодействие любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России".

Выступление МИД Украины против возвращения России в ПАСЕ, по мнению сенатора, является продолжением "гибельной для самой же Украины линии", начатой после Майдана.