Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе обратно "свои территории"

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США президент Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе обратно "свои территории", заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.

"Если мы планируем хоть какое-то улучшение отношения США и России, мы не хотим оставаться на том месте, где мы сейчас. Мы бы хотели больше конструктива", — сказал Волкер.

По его словам, чтобы это случилось, необходимо "увидеть прогресс на Украине". Дипломат отметил, что президент США это понимает.

"Я знаю, услышав об этом от президента напрямую, что он хочет это сделать. Он хочет достичь мира. Он хочет увидеть эту ситуацию разрешенной. Он хочет, чтобы Украина вернула назад себе свою территорию. Это просто очевидно", — подчеркнул Волкер.

Как отмечал МИД РФ, предыдущий президент США Барак Обама и его окружение "стали разворачиваться к напряжённости, а затем и к конфронтации" с Россией задолго до украинского кризиса, "темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве" в 2014 году. Тогда в Белом доме "пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях", подчеркивало внешнеполитическое ведомство РФ.