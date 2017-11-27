Москва будет содействовать продвижению политического процесса в Ливии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в понедельник с советником президента ЮАР по Ливии Баширом Салехом Баширом развитие ситуации в Ливии и перспективы межливийского урегулирования, сообщает сайт МИД РФ.

"С российской стороны была акцентирована важность налаживания широкого национального диалога в целях вывода страны из затянувшегося кризиса. Подтверждена также готовность и впредь содействовать успешному продвижению политпроцесса в контактах с представителями различных ливийских политических сил", — говорится в сообщении.

В конце октября ливийские стороны политического кризиса завершили в Тунисе второй раунд переговоров по реорганизации власти в стране. По его итогам они договорились об общих принципах реорганизации исполнительной власти в стране, но диалог будет продолжен.

Предлагаемые изменения являются поправками к Схиратскому соглашению, заключенному под эгидой ООН в конце 2015 года в Марокко. По его итогам было создано ливийское правительство нацсогласия, которое не справилось с задачей объединения власти в стране.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.