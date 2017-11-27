Волкер: Трамп пока не принял решения о поставках Киеву летального оружия

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в интервью изданию Politico, что решения о поставках летального оружия на Украину пока не принято.

Как пишет Politico, Пентагон и госдеп рекомендовали президенту США Дональду Трамп одобрить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. Принципиального согласия на поставки Украине летального оружия пока не принято, сообщал ранее Белый дом.

"Пока нет никакого решения", — сказал Волкер.

Издание со ссылкой на несколько источников пишет, что Волкер находятся в ряду тех, кто отстаивает необходимость поставок оружия на Украину.

"Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию", — сказал он.

По его мнению, аргументы, что данные поставки приведут к эскалации конфликта, не являются весомыми.

Киев добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии. Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.