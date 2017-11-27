ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Суд в Бирмингеме признал виновным подростка, планировавшего теракт в Уэльсе 30 июня этого года, сообщила Королевская прокурорская служба.

"Подросток был признан виновным сегодня. Он обвинялся в подготовке теракта с использованием автомобиля — он планировал протаранить толпу… Срок заключения для него судья назовет в январе. Мы не называем имя подсудимого в соответствии с требованиями закона, он несовершеннолетний", — сказали РИА Новости в прокуратуре.

В заявлении, переданном РИА Новости службой, говорится, что подсудимый "изучил несколько целей для нападения", в том числе Кардиффский замок, центральный торговый центр, центральную библиотеку и арену, на которой планировалось выступление Джастина Бибера.

"В спальне 17-летнего подростка полиция обнаружила рюкзак, в котором были большой нож, молоток и так называемое "письмо мученика". В письме говорилось, что подросток является "солдатом "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ — ред.). В письме был изложен план, согласно которому, он намеревался начать давить людей автомобилем, а после этого напасть на представителей экстренных служб", — отмечается в сообщении.

На компьютере подростка были обнаружены две копии пропагандистского журнала ИГ, включающие советы по использованию ножа для причинения более тяжелых ранений при нападении, а также по использованию автомобилей для совершения терактов. В своем аккаунте в сети Instagram подросток размещал фото террористов и символику ИГ. В интернет подросток делал запросы по словам "ИГ" и "теракты ИГ".

На суде подросток признался в том, что написал письмо и положил нож с молотком в рюкзак. Однако, он заявил, что не хотел причинять никому вреда. Также он заявил, что за неделю до ареста с ним через Instagram связался некий человек и сказал, что подросток должен совершить теракт, чтобы попасть в рай.

Прокуратура представила суду свидетельства того, что подросток просматривал в интернете и запрашивал в поисковиках контент, связанный с экстремизмом.