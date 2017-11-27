На подлодке "Сан-Хуан" в день исчезновения произошло короткое замыкание

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Экипаж пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" 15 ноября зарегистрировал приток воды в устройство для работы двигателя субмарины, которое вызвало короткое замыкание и возгорание, но проблема была устранена, заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби.

Как отмечает издание 20 minutos , Балби заявил, что было зарегистрировано "поступление воды в устройство для работы двигателя". По данным газеты Mundo, вода поступила через вентиляционное отверстие в пространство с аккумуляторами и вызвала короткое замыкание. Началось возгорание, но его быстро устранили. Потом субмарина продолжила курс в город Мар-дель-Плата.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".