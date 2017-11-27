Россия осложняет возможность нормализации отношений с США, считает Госдеп

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией, но действия Москвы затрудняют это, заявил спецпосланник США по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.

"Это то, что президент всегда говорит: "Мы бы хотели поладить с Россией". Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это", — сказал Волкер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен, отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.

Как отмечал МИД РФ, предыдущий президент США Барак Обама и его окружение "стали разворачиваться к напряжённости, а затем и к конфронтации" с Россией задолго до украинского кризиса, "темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве" в 2014 году. Тогда в Белом доме "пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях", подчеркивало внешнеполитическое ведомство РФ.