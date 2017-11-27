Волкер назвал крайне туманными перспективы установления мира на Украине

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Перспективы установления мира на Украине крайне туманны, боевые действия будут продолжаться и в следующем году, заявил спецпосланник США по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.

"Соединенные Штаты должны отправить оружие в Украину, чтобы помочь ей для "самозащиты" против российской агрессии. США должны привлечь к ответственности Россию за ее незаконную "оккупацию" территории там и продвигать идею международных миротворцев. Президент России Владимир Путин несет ответственность за этот конфликт в Европе, и он станет "человеком, принимающим решения" о том, прекратить ли это. По крайней мере, по словам посла Курта Волкера", — пишет Politico.

Издание отмечает, что, по мнению Волкера, "перспективы мира настолько туманные, что он считает очень вероятным, что активные бои будут продолжаться через год на Украине".

"Я бы сказал, что это не менее 80%", — сказал Волкер, говоря о возможности продолжения столкновений. По его мнению, "есть шанс, что этого не случится, но наиболее вероятным сценарием является продолжение этого".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.