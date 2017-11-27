По данным ООН, более 620 тысяч беженцев-рохинджа находятся в Бангладеш

ООН, 27 ноя — РИА Новости. Более 620 тысяч представителей народности рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш за последние три месяца, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Количество беженцев народности рохинджа, прибывших в Бангладеш с 25 августа, достигло 624 тысяч человек", — сообщил он в понедельник со ссылкой на данные управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН). Он отметил, что на прошлой неделе границу Бангладеш пересекали в среднем 430 человек в день.

Накануне стало известно о возвращении беженцев в ближайшем будущем. Как сообщил в субботу глава МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али, власти Бангладеш и Мьянмы согласились привлечь Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) к процессу репатриации.

В течение трех недель будет сформирована рабочая группа, которая будет контролировать процесс репатриации. По подписанному соглашению в Мьянму смогут вернуться только те беженцы, которые покинули страну после 25 августа текущего года или 9 октября 2016 года, когда в штате Ракхайн также произошла эскалация насилия.

Кроме того, беженцы должны возвращаться в Мьянму по собственному желанию, должны быть резидентами Мьянмы, в частности, оба родителя родившегося в Бангладеш ребенка должны быть резидентами Мьянмы.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Погибли несколько сотен человек.

В результате ответных действий сил безопасности Мьянмы более 600 тысяч рохинджа стали беженцами в соседней Бангладеш. Власти Мьянмы заявляют, что в районах компактного проживания рохинджа идет гуманитарная операция.