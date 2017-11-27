В Израиле суд запретил Uber работать с нелицензированными водителями

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя – РИА Новости. Тель-авивский окружной суд запретил компании Uber работать в Израиле с водителями без лицензии, передает Второй канал местного телевидения.

Под запрет попадают сервисы UberDay и UberNight, которые позволяют автолюбителям-частникам подвозить пассажиров в Тель-Авиве и соседних с ним городах за компенсацию расходов на бензин и иных затрат на поездку.

Истцы, представляющие интересы таксистов-профессионалов, убедили суд, что такие перевозки опасны в силу отсутствия у частников необходимых страховок на пассажира.

"Я должен заботиться об общественной безопасности и не позволю вам и метра проехать без страховки", — цитирует телеканал судью Эйтана Оренштейна.

Запрет вступает в силу в среду и не распространяется на услуги Uber по вызову обычных такси.