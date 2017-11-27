В Швеции резко выросло число заявлений о фальшивых банкнотах

СТОКГОЛЬМ, 27 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Число заявлений о фальшивых банкнотах резко выросло в Швеции за последние два месяца, сообщает шведская газета Corren.se.

"В течение 2016 и вплоть до августа 2017 года регистрировалось, приблизительно, 60 случаев в месяц. В октябре было 114 случаев и до сих пор в ноябре более 200", — сказал изданию представитель национального судебно-медицинского центра (NFC) Микаель Йоханссон.

Он пояснил, что каждое поступившее заявление может касаться одной или нескольких банкнот. При этом, помимо шведских денег, есть доллары и евро. Больше всего среди поддельных денег встречаются, по словам эксперта, все же шведские деньги и, в частности, купюры достоинством в 200 крон.

В Швеции в 2015 и 2016 годах были введены в оборот новые банкноты, эксперты готовились к тому, что фальшивомонетчики воспользуются случаем. Вместе с тем, рост заявлений стал все же неожиданным для экспертов. Йоханссон предположил, что это может быть связано с тем, что население мало знакомо с новыми денежными знаками и проблема со временем может стать еще более актуальной из-за того, что шведы все в меньшей степени пользуются наличными деньгами вообще, предпочитая банковские карточки.

Последний раз, пояснил он изданию, специалисты отмечали заметный рост числа поддельных денег в Швеции в 2000 году. Тогда появились цветные принтеры такого качества, что напечатанные на них деньги могли обмануть автоматы для оплаты горючего на АЗС.