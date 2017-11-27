Экс-министра финансов Зимбабве оставили под стражей для его же безопасности

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Зимбабвийский суд отказал в освобождении под залог обвиняемому в коррупции экс-министру финансов и одному из бывших лидеров правящей партии Зимбабве Игнатиусу Чомбо, чтобы спасти его от "разозленного народа", сообщает издание Zimeye.

Ранее стало известно, что военные Зимбабве задержали экс-министра, ему были предъявлены обвинения в коррупции и превышении полномочий.

Как отмечает издание, на слушании о залоге в понедельник городской судья Элиша Сингано заявил, что на свободе Чомбо может оказывать влияние на свидетелей, кроме того это подвергнет риску общественный порядок и его собственную безопасность из-за "разозленного народа".

Согласно данным агентства Рейтер, Чомбо останется под стражей до заседания суда по его делу 8 декабря.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения связывает правонарушения Чомбо с работой компании Harvest Net Enterprises, в которой Чомбо занимал должность одного из директоров. Согласно материалам суда, общая стоимость собственности, незаконно присвоенной экс-министром, составила 3,6 миллиона долларов.