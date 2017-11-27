СМИ: в США обвинили Флинна в сокрытии данных о проекте, интересующим Москву

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Демократы в конгрессе США заявляют, что бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн мог нарушить американские законы, не предоставив властям данных о своем участии в проекте на Ближнем Востоке, заинтересованность в котором якобы имела РФ, сообщила в понедельник газета Washington Post.

По ее данным, в июне 2015 года Флинн, на тот момент не занимавший государственной должности, посетил Египет и Израиль. Как отмечается, поездка была оплачена американской компанией, которую он консультировал. "Данная компания рассчитывала построить в регионе более десятка АЭС при участии российских интересов", — говорится в материале.

Никакой конкретики относительно того, какие именно "российские интересы" имеются в виду, в статье не приводится. Там также сообщается, что представители Белого дома, спецпрокурор по "вмешательству РФ" и сам Флинн комментировать данную информацию отказались.

При этом отмечается, что, "как говорят демократы в конгрессе, Флинн мог нарушить федеральный закон, не предоставив данных о поездке на Ближний Восток во время продления допуска к секретной информации в 2016 году". В то же время, как указывается, "руководство республиканцев в палате представителей конгресса США отклонило запрос демократов на проведение расследования, но адресовало все эти вопросы спецпрокурору".

Флинн ушел в отставку в феврале нынешнего года на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.