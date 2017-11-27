Минобороны Турции: С-400, которые поставит Россия, не опасны для НАТО

АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-400, которые Москва поставит Анкаре, не несут угрозы для НАТО, так как на них будет изменена система распознавания "свой-чужой", заявил в понедельник министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

"В той системе С-400, которую поставят в Турцию в 2019 году, изменится система "свой-чужой". Для НАТО здесь не будет угрозы", — цитирует Джаникли газета Yeni Safak.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Турецкий премьер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже внесла первый взнос за комплексы C-400.