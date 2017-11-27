Первый полет истребителя турецкого производства намечен на 2023 год

АНКАРА, 27 ноя — РИА Новости. Первый полет истребителя пятого поколения TF-X турецкого производства намечен на 2023 год, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

"Проект будет реализован в максимально сжатые сроки. Никаких задержек не планируем. Основная цель — осуществить первый полет к столетию создания Турецкой Республики в 2023 году", — цитирует Джаникли агентство Anadolu.

Британская оборонная компания BAE Systems и турецкая аэрокосмическая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) заключили в январе соглашение о разработке нового поколения турецкого истребителя TF-X.

Как сообщил официальный представитель офиса британского премьер-министра, первоначальный этап сотрудничества над проектом предполагает инвестиции в объеме 100 миллионов фунтов стерлингов, однако последующие этапы, которые могут продолжаться на протяжении 20 лет, потребуют инвестиций в нескольких миллиардов фунтов стерлингов.