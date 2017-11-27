ВМС Аргентины отвергли вариант подрыва пропавшей подлодки на мине

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя — РИА Новости. Нет никаких данных, которые бы говорили о том, что пропавшая подводная лодка аргентинских ВМС могла подорваться на мине или стать объектом атаки, сообщил представитель военного флота Аргентины Энрике Бальби.

Ранее ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной "Сан-Хуана".

"Мы не располагаем данными, что взрыв мог произойти по причине подводной мины или внешней атаки", — заявил Бальби на пресс-конференции.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.