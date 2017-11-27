Судно "Янтарь" прибудет в зону поисков субмарины "Сан-Хуан" 5 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России прибудет в Аргентину для поисков пропавшей подводной лодки 5 декабря, сообщил представитель аргентинских ВМС Энрике Бальби.

Обитаемые автономные глубоководные аппараты, размещенные на "Янтаре", являются его основным специальным снаряжением. На судне могут использоваться аппараты двух типов: проекта 16810 "Русь" и проекта 16811 "Консул". "Янтарь" может одновременно нести и обеспечивать использование двух аппаратов данного типа.

Бальби отметил, что аргентинское судно Islas Malvinas, которое должно доставить в зону поисковой операции российский глубоководный аппарат, направилось за ним в порт Комодоро-Ривадавиа, где ожидается самое позднее в среду.

Ранее Минобороны РФ сообщило о направлении в Аргентину группы специалистов специалистов ВМФ России вместе телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом "Пантера Плюс".

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".