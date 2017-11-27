Сейм Латвии признал недостаточным число подписей в защиту русских школ

РИГА, 27 ноя – РИА Новости. Подписей за отмену школьной реформы и сохранение образования на русском языке, которые были переданы в Сейм Латвии, оказалось недостаточно, заявил автор инициативы Денис Бартецкий.

Инициатива о сохранении билингвального образования в Латвии 21 ноября была передана в Сейм, ее должны были рассмотреть депутаты парламента. Несмотря на то, что на портале Manabalss.lv было собрано 11319 подписей из необходимых 10 тысяч в поддержку обучения на русском языке, инициативу в парламенте признали "неполноценной".

"Количества подписей за сохранение билингвального образования не хватило. Неликвидных подписей оказалось очень много. Небольшой, но, полагаю, решаемый нежданчик", — написал Бартецкий на своей странице в Facebook.

Автор надеется, что эта ситуация решаема. Он предполагал, что часть подписей может быть признана недействительными, и намерен продолжить сбор подписей.

Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020–2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.

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