Сейм Латвии признал недостаточным число подписей в защиту русских школ

РИГА, 27 ноя – РИА Новости. Подписей за отмену школьной реформы и сохранение образования на русском языке, которые были переданы в Сейм Латвии, оказалось недостаточно, заявил автор инициативы Денис Бартецкий.
"Количества подписей за сохранение билингвального образования не хватило. Неликвидных подписей оказалось очень много. Небольшой, но, полагаю, решаемый нежданчик", — написал Бартецкий на своей странице в Facebook.
Автор надеется, что эта ситуация решаема. Он предполагал, что часть подписей может быть признана недействительными, и намерен продолжить сбор подписей.
Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020–2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.
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