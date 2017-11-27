Лукашенко назвал Белоруссию и Китай "железными братьями"

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой китайской корпорации Midea Group Фаном Хунбо, сообщает Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер заявил о готовности поддержать новые совместные проекты с крупнейшим китайским производителем и экспортером бытовой техники, который имеет филиалы в Японии, Беларуси, Бразилии и Италии.

Лукашенко похвалил намерение корпорации расширять свое присутствие в Белоруссии и вкладывать средства в развитие технологий и создание новых рабочих мест.

"Мы готовы поддержать на аналогичных основах любой ваш проект. Как принято считать в руководстве Беларуси и Китайской Народной Республики, мы – железные братья, наш уровень сотрудничества один из самых высоких в мире", — сказал президент.

В середине ноября Лукашенко принял участие в торжественном открытии совместного белорусско-китайского производства автомобилей Geely возле Борисова. Президент заявил, что намерен лично поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за помощь в создании завода.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь