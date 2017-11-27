Президент Абхазии рассказал об итогах переговоров с югоосетинским коллегой

ЦХИНВАЛ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал Sputnik Абзахия об итогах переговоров в столице Южной Осетии и отметил многовековую историю дружеских взаимоотношений между двумя странами.
Он подчеркнул, что история абхазского и осетинского народов носит глубинный характер, и что очень важно, чтобы и будущие поколения продолжали эти отношения.
Особое внимание президент уделил вопросу признания независимости республик.
"Тема, которая волнует нас всех — вопросы признания. Интенсивность работ, которая проводится нашими внешнеполитическими ведомствами, достаточно велика", — сказал Хаджимба.
По его словам, признание самой большой страны в мире – России, не означает, что процесс признания должен быть остановлен.
Президент Абхазии прибыл в Южную Осетию 26 ноября с официальным визитом. Он встретился с главой республики Анатолием Бибиловым. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений.
В рамках визита были подписаны соглашения о сотрудничестве между Южной Осетией и Абхазией в сфере образования и сельского хозяйства.
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