Житель Луганска ранен из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (376)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Житель Луганска ранен в результате обстрела города со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В результате обстрела ВСУ (вооруженные силы Украины) района Вергунка в Луганске пострадал один человек", — сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, мужчина получил ранения брюшной полости, обеих ног и левого плеча. На данный момент он доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Из чего велся обстрел, уточняется.