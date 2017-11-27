Расследование по делу Керимова займет несколько месяцев, заявил прокурор

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Расследование по делу задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова может продлиться несколько месяцев, "вплоть до полугода", сообщил в понедельник РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Я могу вам сказать, что этого (завершения расследования – ред.) не произойдет в ближайшие недели. Это потребует месяцев, по меньшей мере, полгода", — сказал собеседник агентства, отметив, что "предсказать срок окончания рассмотрения невозможно".

Керимов был задержан французской полицией в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в среду, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта. Официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.

Ранее прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сенатор не будет помещен в тюрьму во Франции, но должен оставаться в стране, оплатить залог в пять миллионов евро и выполнить ряд других требований.