Минобороны Украины создаст новое подразделение по рекомендации НАТО

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Украины готово создать по рекомендации стратегических советников НАТО отдельное подразделение, отвечающее за реформирование, заявил в понедельник глава ведомства Степан Полторак.
"Полностью согласен с предложением определить должностное лицо, которое бы занималось, контролировало и отчитывалось за процессы реформирования, более того, я уверен, что такой человек должен возглавлять отдельное подразделение и принимать серьезные решения",- написал Полторак на своей странице в Facebook по итогам обсуждения со стратегическими советниками альянса основных направлений сотрудничества Украины и НАТО в 2018 году.
Он также отметил, что во время встречи с советниками были согласованы все наработанные рекомендации по дальнейшему процессу реформирования минобороны Украины.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.