Минобороны Украины создаст новое подразделение по рекомендации НАТО

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Украины готово создать по рекомендации стратегических советников НАТО отдельное подразделение, отвечающее за реформирование, заявил в понедельник глава ведомства Степан Полторак.

"Полностью согласен с предложением определить должностное лицо, которое бы занималось, контролировало и отчитывалось за процессы реформирования, более того, я уверен, что такой человек должен возглавлять отдельное подразделение и принимать серьезные решения",- написал Полторак на своей странице в Facebook по итогам обсуждения со стратегическими советниками альянса основных направлений сотрудничества Украины и НАТО в 2018 году.

Он также отметил, что во время встречи с советниками были согласованы все наработанные рекомендации по дальнейшему процессу реформирования минобороны Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал уверенность, что его страна станет членом НАТО, и предложил альянсу начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.