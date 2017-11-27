МИД Польши выразил протест против выдворения из России польского ученого

ВАРШАВА, 27 ноя — РИА Новости. МИД Польши выразил протест в связи с выдворением из России польского ученого, соответствующая дипломатическая нота была передана в российское министерство иностранных дел, говорится в заявлении польского ведомства.

Ранее сообщалось о высылке из России сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Хенрыка Глембоцкого. Как сообщил источник РИА Новости, это стало зеркальной мерой в ответ на высылку в октябре этого года профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова.

"МИД Польши протестует в вопросе высылки профессора Хенрыка Глембоцкого из России. Мы выражаем озабоченность непонятным решением российской стороны об экстрадиции находившегося в исследовательской поездке в Москве историка Ягеллонского университета и сотрудника Института национальной памяти Хенрыка Глембоцкого", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в понедельник дипломатическая нота по этому вопросу была передана через посла Польши в Москве Влодзимежа Марчиняка в российский МИД.

При этом польское ведомство вновь подчеркнуло, что политический диалог между РФ и Польшей "сталкивается с трудностями из-за односторонней активности российской стороны". "Необходимо подчеркнуть, что научная активность профессора Хенрыка Глембоцкого направлена на нормализацию отношений между Польшей и Россией", — отметили в польском МИД.

О высылке Глембоцкого, занимавшегося исследованиями в области российско-польских отношений в XIX-XX веках, ранее на своем сайте сообщил Институт национальной памяти. Профессора Карнаухова выслали из Польши 11 октября по представлению Агентства внутренней безопасности Польши. В МИД РФ сообщали, что российский ученый жил в Польше с 2013 года и преподавал в ряде местных университетов, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований.