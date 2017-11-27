МИД Польши выразил протест против выдворения из России польского ученого

ВАРШАВА, 27 ноя — РИА Новости. МИД Польши выразил протест в связи с выдворением из России польского ученого, соответствующая дипломатическая нота была передана в российское министерство иностранных дел, говорится в заявлении польского ведомства.
"МИД Польши протестует в вопросе высылки профессора Хенрыка Глембоцкого из России. Мы выражаем озабоченность непонятным решением российской стороны об экстрадиции находившегося в исследовательской поездке в Москве историка Ягеллонского университета и сотрудника Института национальной памяти Хенрыка Глембоцкого", — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что в понедельник дипломатическая нота по этому вопросу была передана через посла Польши в Москве Влодзимежа Марчиняка в российский МИД.
При этом польское ведомство вновь подчеркнуло, что политический диалог между РФ и Польшей "сталкивается с трудностями из-за односторонней активности российской стороны". "Необходимо подчеркнуть, что научная активность профессора Хенрыка Глембоцкого направлена на нормализацию отношений между Польшей и Россией", — отметили в польском МИД.