Совет Европы предложил России помощь в борьбе за права женщин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Совете Европы готовы поделиться с Россией опытом борьбы за права женщин, заявила глава директората Совета Европы по вопросам демократии Марья Руотанен в ходе встречи в Совете Федерации.

"Мы были приглашены министерством труда для того, чтобы поделиться соображениями по проекту национальной стратегии, мы можем сказать, что готовы оказать всяческую поддержку по работе с этой стратегией", — сказала она.

По ее словам, данная стратегия охватывает "многие сферы, которые могут помочь женщинам в профессиональном плане и вопросе гендерного равенства". "Есть некоторые конкретные области, которые мы в Совете Европы знаем хорошо, мы готовы поделиться опытом", — добавила она.

Эксперт Совета Европы напомнила, что несколько недель назад в организации был выпущен доклад относительно равенства женщин в принятии политрешений. "Он может быть интересен и для вас, и для остальных стран-членов Совета", — сказала Руотанен.

Она также отметила опыт, в том числе нормативный, Страсбурга в противодействие семейному насилию.