Президент Израиля уверен, что Украина продолжит борьбу с антисемитизмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил обеспокоенность подъемом антисемитизма по всему миру и уверенность, что Киев будет бороться с этим явлением, говорится в сообщении президентской канцелярии.

Пресс-релиз не содержит претензий конкретно к Украине, где глава еврейского государства был в прошлом году и успел разозлить местных политиков, напомнив с трибуны Верховной рады о преступлениях украинских националистов во время Второй мировой войны и их пособничестве немецким оккупантам.

"Президент подчеркнул, что Государство Израиль с обеспокоенностью наблюдает за феноменом подъема антисемитизма по всему миру и в Европе, в частности" — сказано в сообщении.

"Я уверен, что вы продолжите бескомпромиссную борьбу против антисемитизма и всех форм расизма", — приводит канцелярия высказывания президента.

Со своей стороны Ривлин пообещал "продолжить делать все" для укрепления связей между Израилем и Украиной.

"Министр иностранных дел поблагодарил президента за теплый прием и подчеркнул, что сосуществование евреев и украинцев на протяжении столетий сформировало прочные связи между народами. Он вспомнил, какое сильное впечатление на него произвел визит президента на Украину в сентябре прошлого года", — говорится в пресс-релизе.

Климкин находится в Израиле с двухдневным визитом, в программу которого входят также встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, руководством МИД, парламента, министрами и бизнесменами.

"Визит Павла Климкина — это еще один шаг на пути развития дружественных и взаимовыгодных двусторонних отношений Украины и Израиля, направленных на укрепление обоюдного сотрудничества, взаимопонимания и согласования действий как в регионе, так и на международной арене", — заявил израильский МИД.