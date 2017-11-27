ВИЛЬНЮС, 27 ноя — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за неделю четыре раза поднимались в международное пространство над Балтикой для сопровождения самолетов РФ, заявило в понедельник Минобороны Литвы.

"С 20 по 26 ноября истребители ВВС НАТО, которые выполняют миссию воздушной полиции в странах Балтии, четыре раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения самолетов РФ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

По данным Минобороны, 23 ноября ВВС НАТО опознали и сопроводили три самолета Су-30, которые летели из Калининградской области. "Самолеты летели без предоставленного заранее плана полетов, с отключенными радиолокационными автоответчиками, радиосвязь с региональным центром управления полетами поддерживалась", — отмечает ведомство.

Как заявляет министерство, в этот же день ВВС НАТО опознали Ил-76 и два сопровождающих его Су-27, которые летели из материковой части РФ в Калининградскую область. По данным Минобороны, Ил-76 летел с предоставленным планом полета, включенными автоответчиками, поддерживая связь с центром управления, Су-27 летели в "режиме тишины".

"24 ноября ВВС НАТО опознали и сопроводили Ан-26, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область. Экипаж летел согласно плану полета, связь с региональным центром управления полетами поддерживал, радиолокационные автоответчики были отключены", — говорится в сообщении. По информации МО, в этот же день истребители сопровождали Ил-76 и два самолета Су-27, которые совершали полет из Калининградской области в материковую часть РФ. "Ил-76 летел с предоставленным планом полета, с включенными автоответчиками, поддерживая связь с центром управления полетами. Два Су-27 летели в так называемом "режиме тишины", — заявили в пресс-службе.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.