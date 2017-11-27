Угрозы Киева выйти из ПАСЕ - не более, чем шантаж, считает Пушков

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Угрозы Украины выйти из ПАСЕ, если в Ассамблею вернется российская делегация, — не более, чем шантаж, Киев не решится на такой шаг, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в интервью газете Financial Times, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян. По его словам, "это стало бы шагом назад для Европы". Позже глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что таким образом Ягланд открыто выступил за возвращение РФ в Ассамблею. По его словам, если это произойдет, украинской делегации в ПАСЕ "больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения".

"Украина угрожает уйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия. Не уйдет: это не более, чем шантаж. Украина — не Россия. Не решится на такой шаг. У Киева одна политика — вредить России. Потеря ПАСЕ как площадки для русофобии для Киева — невосполнимая утрата. Ни за что и никуда не уйдут", — написал Пушков в Twitter.

По словам сенатора, мнение Ягланда не определяет позицию большинства в ПАСЕ. "Решающая роль в ходе голосования — у крупных делегаций: ФРГ, Франции, Британии, Турции", — добавил он.