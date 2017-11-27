Трамп предложил провести конкурс на звание "самого бесчестного" СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил провести конкурс на звание самого нечестного СМИ, передающего ложные новости о его деятельности.

"Нам нужно устроить конкурс на то, какая из сетей, включая CNN и исключая Fox , проявляет себя как самая бесчестная, продажная и/или извращенная при освещении деятельности вашего любимого президента (меня). Они все плохи. Победитель получит награду за фейковые новости", — написал он в своем Twitter

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, с удовлетворением он отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который благоволит республиканцам.

We should have a contest as to which of the Networks, plus CNN and not including Fox, is the most dishonest, corrupt and/or distorted in its political coverage of your favorite President (me). They are all bad. Winner to receive the FAKE NEWS TROPHY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ноября 2017 г.

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