В Москве назвали возмутительным недопуск столичной делегации в Молдавию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Действия пограничной службы и должностных лиц Молдавии, не пустивших делегацию столичного правительства в республику, возмутительны и противозаконны, они не будут способствовать наметившемуся улучшению двусторонних отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей города.

Ранее членов делегации правительства Москвы, направлявшихся на форум делового сотрудничества "Москва — Бельцы — Республика Молдова", не пустили в Молдавию.

"Мы классифицируем действия пограничной службы Республики Молдова, а также причастных к этой провокации должностных лиц как возмутительные и противозаконные, не соответствующие общепринятым нормам международного права", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как подчеркнули в департаменте, делегации Москвы принимали участие в многочисленных аналогичных деловых, культурных и гуманитарных форумах, проводившихся в партнерстве с крупнейшими городами Германии, Италии, Франции, Австрии, Венгрии, Великобритании, США, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Израиля, Турции, Мексики и других стран мира и "никогда не сталкивались с подобным пренебрежительным и явно враждебным отношением".

"В связи с этим вызывает полное недоумение поведение властей Республики Молдова, претендующей на звание цивилизованной и демократической страны. Столь недружественные действия молдавских властей, очевидно, не будут способствовать улучшению общей атмосферы российско-молдавских отношений, наметившемуся в последнее время благодаря усилиям президента Молдовы Додона", — отметили в ведомстве.