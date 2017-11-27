Президент Ливана обсудил с местными политиками будущее правительства Харири

БЕЙРУТ, 27 ноя — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун в понедельник начал консультации с политическими лидерами страны о сложившейся ситуации и будущем правительства под председательством Саада Харири, который в начале ноября заявил об отставке, а затем приостановил свое решение.

Премьер Харири 22 ноября вернулся в Бейрут впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда в начале месяца. После возвращения и встречи с Ауном он в тот же день заявил, что решил отложить отставку.

"Мы обсудили то, что связано с защитой Ливана и гарантией независимости его решений, продолжением работы правительства и возвращением политической жизни в норму", — сообщил после встречи с Ауном глава парламентского блока движения "Хезболлах" Мохаммед Раад.

Аун встретился также с рядом других политиков, в том числе лидерами оппозиционных партий "Катаиб" (фалангистов) Сами Жмайелем и "Ливанские силы" Самиром Джааджаа.

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинив шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, а также заявил о готовящемся на него покушении.

МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

После своего возвращения и решения отложить отставку Харири, обращаясь к сторонникам, отметил, что составит с ними "линию обороны" и силы "центра, умеренности и стабильности" в Ливане.