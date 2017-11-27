Ученые из Китая разработали принтер для создания человеческих тканей

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Группа ученых из китайского города Ханчжоу разработала 3D принтер, который делает возможным массовое "производство" тканей человеческого тела для имплантации, включая кожу, хрящевую ткань и ткань печени, сообщает агентство Синьхуа.

Принтер имеет достаточно крупные размеры: он достигает 1,9 метра в высоту, 1,6 метра в длину и 1 метра в ширину, уточняет агентство.

Как отметил глава компании-разработчика Regenovo Biotechnology Сюй Минэнь, главными требованиями для клинического использования созданных на 3D принтерах имплантов являются безопасность и высокое качество, говорится в материале.

Он добавил, что сейчас создание тканей на био-принтерах еще мало распространено, и многие принтеры работают слишком медленно для массового производства, либо качество создаваемых материалов не соответствуют требуемым стандартам. По его словам, новый принтер, оборудованный различными насадками, может печатать большее разнообразие и количество тканей в заданный промежуток времени, пишет агентство.

Отмечается, что новый принтер также оборудован лазером инфракрасного диапазона высокого уровня точности, который может проверять качество внутренней структуры ткани во время производства.

Агентство не публикует данные о проведении каких-либо лабораторных или медицинских тестов произведенных на принтере тканей.