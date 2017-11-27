СМИ сообщили об увеличении числа жертв наводнения в Греции до 23

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Западной Аттике достигло 23 человек, сообщает греческая газета Kathimerini.

Ранее сообщалось о гибели 20 человек.

По данным газеты, в больнице скончалась пожилая женщина, попавшая туда из-за переохлаждения и травмы ног. Пожарная служба также обнаружила тело мужчины, который числился пропавшим без вести с начала наводнения 15 ноября.

Беспрецедентное стихийное бедствие создало в западной Аттике проблемы, которых не было десятилетия. Проливные дожди и вызванное ими наводнение повредили в столичном греческом регионе Аттика 955 домов, учреждений, организаций. Правительство Греции и местные власти окажут помощь пострадавшим – домашние хозяйства получат по 5 тысяч евро, предприятия по 8 тысяч.