В Дании 17-летнюю девушку приговорили к тюрьме за планы взорвать две школы

СТОКГОЛЬМ, 27 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Апелляционный суд Копенгагена признал 17-летнюю датчанку виновной в подготовке теракта, во время которого она планировала взорвать две школы, и приговорил ее к восьми годам лишения свободы, говорится в опубликованном в понедельник решении суда.

"17-летняя девушка приговаривается к восьми годам тюрьмы за попытку терроризма", — говорится в сообщении суда для прессы.

В мае этого года стало известно, что районный суд датского города Хольбек северо-западной Зеландии приговорил девушку к шести годам лишения свободы. В пятницу Апелляционный суд подтвердил эти выводы о виновности девушки и сообщил в понедельник о повышении срока лишения свободы на два года.

Дело считается уникальным в Дании, так как впервые виновной в подготовке террористического преступления признана молодая девушка.

Она проживает в небольшом городе Кундбю северо-западной Зеландии. Приняла ислам в 2015 году. Ее арестовали в январе прошлого года. Во время обыска в ее квартире полиция обнаружила инструкции и химические препараты для изготовления взрывчатых устройств. Как следует из материалов следствия, девушка планировала взорвать две школы – свою собственную, в которой она училась, а также еврейскую школу в Копенгагене.

Во время следствия стало известно о ее контактах через Twitter с представителями террористической организации ИГ*. Девушка, в частности, просила дать ей совет для совершения первого в ее жизни теракта. На радикальные взгляды осужденной обратили внимание некоторые из учителей школы и сообщили об этом полиции. Однако, как сообщают датские СМИ, непосредственным поводом для задержания стало сообщение о планах девушки от одного из американских военных в Ираке.

Сама 17-летняя объяснила полиции свои планы желанием привлечь к себе внимание и что на самом деле она не планировала никаких акций.

Врачи, обследовавшие девушку, констатировали, что она психологически нестабильна, что у нее проблемы с идентичностью и есть признаки нарушения в развитии ее как личности. Девушка сталкивается с проблемами оценки последствий своих действий. Врачи также обратили внимание на серьезные семейные проблемы, с которыми столкнулась девушка во время своего детства.

* Террористическая организация, запрещена в России