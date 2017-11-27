Москалькова проинформировала омбудсмена Украины о здоровье украинца Гриба

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала украинскую коллегу Валерию Лутковскую об удовлетворительном состоянии здоровья украинца Павла Гриба, сообщается в понедельник на сайте омбудсмена Украины.

Ранее в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили РИА Новости, что суд оставил Гриба под стражей в рамках дела о вербовке и склонении к террористической деятельности.

"В настоящее время общее состояние здоровья Гриба П. И. оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников, получает назначенное лечение в амбулаторных условиях", — говорится сообщении, к которому прикреплена копия обращения Москальковой.

Омбудсмен РФ сообщила, что Гриб 18 сентября прошел обследование в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи. Медики не выявили у Гриба каких-либо тяжких заболеваний, которые могли бы стать препятствием его содержания под стражей.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел Гриб находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".

Позднее Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, что его сын находится в РФ в следственном изоляторе. Затем МИД Украины сообщил, что Гриба посетил украинский консул.