В ОАЭ в честь Национального дня помиловали 606 заключенных

ДУБАЙ, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр и вице-президент ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум распорядился освободить 606 заключенных из карательных учреждений Дубая, сообщает издание Khaleej Times.

Решение принято в честь 46-й годовщины объединения эмиратов в единое государство, которую ОАЭ будут отмечать 2 декабря.

В стране работники государственных и частных компаний получат дополнительные выходные дни.

Договор об объединении шести эмиратов, ранее находившихся под британским протекторатом, был подписан 2 декабря 1971 года. Седьмой эмират, Рас-эль-Хайма, присоединился к федерации в 1972 году.