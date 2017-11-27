Египетский депутат заявил, что Каир не против российской базы в Судане

КАИР, 27 ноя — РИА Новости. Власти Египта, несмотря на свое неприятие иностранных военных баз в арабских государствах, считают возможность появления базы РФ в Судане делом Хартума и в данный момент не имеют замечаний по этому вопросу, заявил РИА Новости замглавы комитета по обороне и национальной безопасности в парламенте Египта генерал Яхья аль-Кадвани.

Президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию, в субботу заявил в интервью РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Суданский лидер при этом сообщил, что никакого соглашения по этому вопросу не заключалось.

"В целом и в принципе, мы не приветствуем иностранные военные базы в арабских странах, однако решение построить российскую базу в Судане – это решение, касающееся Судана, и он является суверенным государством и решает сам", — заявил депутат.

Он добавил, что Россия дружественная страна, и Египет пока не имеет никаких опасений по поводу подобных планов.

"Россия дружественная страна, и ее отношения с Египтом отличные. Стороны нашего сотрудничества разнообразные, будь то в экономике или политике, военной сфере. Пока нет угрозы нашей национальной безопасности и нашим границам, у нас нет оговорок", — заявил аль-Кадвани.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать тему о перспективах создания российской военной базы в Судане.