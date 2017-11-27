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Илона Маска назвали создателем биткоина

16:3127.11.2017
(обновлено: 17:16 27.11.2017)
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© AFP 2017 / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон МаскПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2017 / Peter Parks

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта предположил, что за созданием криптовалюты Bitcoin стоит предприниматель Илон Маск, пишет портал Cryptocoin News.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гупта, работавший в компании Маска стажером, привел несколько аргументов в пользу своей теории.

Во-первых, биткоин придумал человек, мастерски владевший языком программирования C++. По словам Гупта, в компании этот язык использовался повсеместно, а глава предприятия не раз показывал "глубокие познания в криптографии и экономике".

Во-вторых, биткоин появился в 2008 году как альтернатива традиционной банковской системе, потерпевшей крах во время кризиса. Илон Маск же известен своим "стремлением решать глобальные проблемы".

В-третьих, предприниматель со своей заинтересованностью в вопросах мирового масштаба о биткоине, который стал феноменом, на публике рассуждает крайне редко. Так, однажды Маск дал весьма "коварный" ответ на вопрос, что же он думает о криптовалютах.

"Ну, теперь, когда личность Сатоcи Накамото раскрыта, этот вопрос, полагаю, можно считать закрытым…", — написал бизнесмен в Twitter.

Наконец, Маска и предполагаемого создателя биткоина, скрывающегося под ником Satoshi, объединяет тот факт, что они являются долларовыми миллиардерами. На счету у разработчика лежит криптовалюты на восемь миллиардов долларов (по текущему курсу), и эти средства не используются. Если им является Маск, все логично — денег у него предостаточно (состояние главы SpaceX оценивается в районе 19 миллиардов долларов), предполагает Гупта.

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2017 / Peter Parks
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Противники теории не соглашаются с аргументами ее автора. Они вспоминают, что предприниматель сам называл 2008 год "худшим в своей жизни". Кроме того, оппоненты уверены, что вся жизнь Маска проходит "под микроскопом", и тайну такого масштаба он бы скрыть просто не смог, отмечает Cryptocoin News.

Разработчиком протокола биткоина считается пользователь под именем Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto). За псевдонимом может стоять один человек или группа программистов. Было совершено множество попыток раскрыть личность Сатоси, однако ни одна из них не привела к успеху.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Дмитрий Зуев
Црушники и западные финансисты создали этот проект. Когда поняли что баксу наступает конец.
17:43
27.11.2017
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