Китай ввел режим работы "одного окна" на всех таможенных пунктах

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китай ввел режим работы "одного окна" на всех таможенных пунктах страны, сообщило в понедельник главное таможенное управление КНР.

Ранее правительство страны приняло решение, ввести принцип "одного окна" повсеместно до конца текущего года, что продиктовано желанием ускорить и упростить процесс таможенного оформления в целях стимулирования международного товарооборота.

Согласно сообщению управления, все таможенные пункты страны теперь подключены к единой межведомственной информационной платформе для обмена данными по оформлению товаров, в день система сможет обрабатывать до 100 тысяч деклараций от 35 тысяч пользователей.

Отмечается, что платформа связывает 11 ведомств, в том числе минфин, минкоммерции, министерство общественной безопасности, министерство охраны окружающей среды, минтранс, минсельхоз, Народный банк Китая, главное таможенное управление, главное управление по контролю качества. Новая система централизованно сможет предоставлять 129 видов услуг от обычного декларирования товаров до проверки сертификата о прохождении проверки качества продукции.

С введением в работу новой системы предпринимателям не придется больше повторно предоставлять одни и те же документы различным органам, что позволит сократить количество документов, требуемых от перевозчиков и владельцев грузов.

Китайские власти считают, что реализация этого принципа сможет создать лучшие условия для торговой интеграции, повысить количество декларируемых товаров, значительно сократить время таможенных процедур, а также снизить соответствующие расходы предпринимателей.

Принцип "одного окна" является международным механизмом упрощения таможенных процедур, он позволяет минимизировать повторные проверки одного и того же товара различными контролирующими органами, все необходимые процедуры выполняет таможенная служба, которая и уполномочена оформлять документы на груз. При необходимости к осмотру того или иного груза может привлекаться сторонний эксперт.