В Великобритании появится автомат с бесплатными товарами для бездомных

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Первый вендинговый автомат, предназначенный специально для бездомных, появится в британском Ноттингеме к Рождеству, пишет местное издание Nottingham Post.

Уточняется, что ассортимент автомата составят свежие фрукты, батончики, сэндвичи, гигиенические средства и носки. Порядка ста бездомных смогут получить до трех бесплатных товаров из автомата в день. Для этого им выдадут отслеживаемые ключ-карты.

Инициатором идеи стала новая благотворительная организация Action Hunger. Согласно плану, в Ноттингеме будет запущен пилотный проект, после чего такие автоматы появятся по всей стране.

"Мы выбрали Ноттингем, потому что я вырос в этом городе и я его люблю, но у нас есть планы по установке автомата в Манчестере в январе, а потом в Лондоне и Бирмингеме", — сообщил куратор организации Хузайфа Халед, предполагающий, что этот вендинговый автомат станет первым в своем роде в Великобритании и во всем мире.

Автомат будет установлен на входе в торговый центр Broadmarsh, сделать "покупки" можно будет в любое время суток. Местные жители одобрили появление такого автомата в городе, назвав эту задумку хорошей идеей.