Силовики выпустили по ДНР более тысячи снарядов за неделю, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю более 1,1 тысячи мин и снарядов, заявил в понедельник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Согласно данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе, в период с 20 по 27 ноября украинские силовики 229 раз нарушили режим прекращения огня. Всего за отчетный период по территории республики было выпущено 1132 мин и снарядов, что составило около 18 тонн боеприпасов", — сказал он журналистам.

По его словам, в результате обстрелов "повреждения получили 22 домостроения и одно полностью сгорело".

Якубов добавил, что с начала "школьного" перемирия на территории ДНР погибли пять мирных жителей, ранения получили 18 человек. Повреждено более 140 домов. "С 25 августа, с начала объявления "школьного" перемирия, ВСУ 3194 раза нарушили режим прекращения огня", — сказал он.