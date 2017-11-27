Тенденций к прекращению огня в Донбассе не наблюдается, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Тенденций к снижению эскалации на линии соприкосновения в Донбассе не отмечено, заявил журналистам Руслан Якубов — руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Отмечу, что несмотря на популистские заявления украинской стороны о приверженности "школьному" перемирию после очередного раунда переговоров в Минске 15 ноября… тенденции к снижению эскалации не отмечено. Горячими точками на прошедшей неделе стали: треугольник Красный Партизан – Верхнеторецкое – Крутая Балка и населенный пункт Докучаевск", — сказал Якубов.