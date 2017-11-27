В Германии пожилого мужчину оштрафовали за отдых на остановке, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти немецкого Дюссельдорфа обязали 85-летнего мужчину выплатить штраф в размере 35 евро за то, что он в течение нескольких минут отдыхал на автобусной остановке, сообщил портал T-online.



HABT IHR DEN VERSTAND VERLOREN!!!@Duesseldorf

85 jährige dementer Herr muss 35€ Strafe zahlen, weil er sich zum ausruhen "8 Minuten" auf die Bank einer Bushaltestelle am HBF gesetzt hat!!!

WIDERSTAND!!!

BITTE TEILEN!!! pic.twitter.com/plxWSnoAvb — HansDampf (@schweizerguy) 26 ноября 2017 г.

"Вы использовали сооружение, относящееся к общественному транспорту, не по назначению, а как место для отдыха", — сообщается в письме, направленном пенсионеру. В нем также отмечается, что по правилам использовать остановки могут лишь те, кто собирается воспользоваться общественным транспортом.

Письмо опубликовал в интернете близкий друг пенсионера, который также сообщил, что мужчина, страдающий деменцией, во время прогулки со своей собакой ежедневно на несколько минут присаживается на остановке отдохнуть.

Представительница администрации города заявила, что мужчину могли принять за бездомного, однако, как сообщил друг мужчины, такая ситуация исключена, так как пенсионер выглядит очень "ухоженно". Семья получившего штраф намеревается обратиться в суд, отмечает издание.