Меркель прокомментировала слова Линднера о невозможности создать коалицию

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лидер альянса ХДС/ХСС, действующий канцлер Ангела Меркель заявила, что "воспринимает всерьез" заявления лидера немецких либералов Кристиана Линднера о том, что формирование коалиции "Ямайка" в Германии невозможно.

"Я всерьез восприняла то, что было сказано", — сказала Меркель, добавив, что председатель СвДП в конце недели "вновь повторил, что вопрос о создании коалиции при участии альянса и "Зеленых" в обозримом будущем не может обсуждаться".

"Я воспринимаю это так, как это сказано", — добавила Меркель.

В Германии с 18 октября проходят предварительные переговоры по формированию коалиционного правительства. В случае успеха могла быть создана коалиция "Ямайка", названная по цветам входящих в нее партий, соответствующих национальному флагу Ямайки: черный, желтый, зеленый, при участии альянса ХДС/ХCC, СвДП и "Зеленых".

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании коалиции. "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.