БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Альянс ХДС/ХСС готов начать переговоры с социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании нового правительства ФРГ, заявила журналистам в Берлине глава ХДС и лидер альянса, действующий канцлер Ангела Меркель.

"Мы готовы начать переговоры с СДПГ", — сказала Меркель, добавив, что, как и в случае предварительных переговоров о формировании нового кабмина со Свободной демократической партией (СвДП) и партией "Зеленые", завершившихся в ночь на 20 ноября, альянс намерен действовать "серьезно и активно, стремясь к успеху переговоров".

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии лидер партии Мартин Шульц заявил о готовности обсудить участие в правительственной коалиции.

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

"ХДС вместе с ХСС с самого начала, то есть после дня выборов, принципиально заявили о том, что мы готовы принять на себя ответственность. Результат выборов также свидетельствует о том, что мы должны взять на себя ответственность. И для нас важно создать стабильность в стране, что мы является якорем этой стабильности. Люди ждут, что их проблемы будут решены. А мы считаем, что этого можно достичь наилучшим образом путем формирования стабильного правительства", — заявила канцлер ФРГ.

По ее словам, не только Германия, но и вся Европа находятся "в ожидании ответов на острые вопросы". Меркель добавила, что "в связи с конфликтами на Ближнем Востоке, ситуацией с Россией и с США было бы хорошо, если бы Германия была способной действовать".

"Поэтому мы считаем, что такое стабильное правительство должно быть сформировано — с точки зрения Европы, с точки зрения нашей экономической мощи, с точки зрения новых вызовов, которые стоят перед нами и которые можно назвать общим словом "дигитализация", с точки зрения желания людей Германии иметь равные условия для жизни и с точки зрения острой темы миграции и интеграции", — добавила канцлер.