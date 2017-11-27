ДНР пригрозила ответить на захват ВСУ двух сел в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики оставляют за собой право симметрично реагировать на действия силовиков, которые заняли два села в районе Горловки. Об этом журналистам заявил Руслан Якубов — глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).
По его словам, нельзя оставить без внимания "абсурдное объяснение украинской стороны в СЦКК" по ситуации с "агрессивным захватом ВСУ" сел на северной окраине Горловки. Как отметил Якубов, Киев заявил о "законном усовершенствовании" позиций "в рамках минских договоренностей".
Он добавил, что ДНР имеет право принять аналогичные меры, и указал на неоднозначную реакцию миссии ОБСЕ на этот "нездоровый прецедент".
Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин назвал захват этих сел провалом украинских силовиков, поскольку они заняли тактически невыгодный плацдарм. По его словам, военнослужащие ВСУ "никуда не продвинулись и не получили никакого преимущества, кроме больших проблем". Он также сообщил, что представители миссии ОБСЕ не посетили Травневое и Гладосово.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Стороны несколько раз договаривались о перемирии, однако до сих пор обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Якубов сегодня заметил, что "тенденций к снижению эскалации" сейчас не наблюдается.