ДНР пригрозила ответить на захват ВСУ двух сел в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики оставляют за собой право симметрично реагировать на действия силовиков, которые заняли два села в районе Горловки. Об этом журналистам заявил Руслан Якубов — глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

По его словам, нельзя оставить без внимания "абсурдное объяснение украинской стороны в СЦКК" по ситуации с "агрессивным захватом ВСУ" сел на северной окраине Горловки. Как отметил Якубов, Киев заявил о "законном усовершенствовании" позиций "в рамках минских договоренностей".

Он добавил, что ДНР имеет право принять аналогичные меры, и указал на неоднозначную реакцию миссии ОБСЕ на этот "нездоровый прецедент".

На прошлой неделе украинские силовики заняли села Травневое и Гладосово в нейтральной зоне у подконтрольной ополченцам Горловки.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин назвал захват этих сел провалом украинских силовиков, поскольку они заняли тактически невыгодный плацдарм. По его словам, военнослужащие ВСУ "никуда не продвинулись и не получили никакого преимущества, кроме больших проблем". Он также сообщил, что представители миссии ОБСЕ не посетили Травневое и Гладосово.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Стороны несколько раз договаривались о перемирии, однако до сих пор обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Якубов сегодня заметил, что "тенденций к снижению эскалации" сейчас не наблюдается.