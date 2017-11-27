Спецпосланник главы Южной Кореи оценил возможность переговоров США и КНДР

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон хочет прямых переговоров с КНДР, но намерения президента страны Дональда Трампа в этом отношении пока неизвестны, заявил спецпосланник президента Южной Кореи Ён Гиль Сон, говоря о перспективе проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

В понедельник в ходе сессии международного клуба "Валдай" в Сеуле замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что существует вероятность проведения прямых переговоров США и КНДР при условии реализации мер по так называемому "двойному замораживанию" военной активности в регионе.

"Мне кажется, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и посол Джозеф Юн (спецпредставитель США по политике в отношении КНДР — ред.), они настроены оптимистично и хотят прямых переговоров. Однако мы не знаем настоящих намерений господина Трампа, его политика непредсказуема, так что я не знаю", — сказал Сон РИА Новости.

"Но это мое личное мнение", — подчеркнул Сон.

Ранее спецпосланник отметил, что Сеул готов к прямым переговорам с Пхеньяном, если КНДР продолжит воздерживаться от ракетно-ядерных испытаний.

В 2005 году северокорейское государство объявило себя "ядерной державой" и с тех пор провело шесть испытаний ядерного оружия, наращивая свой потенциал баллистическими ракетами и угрожая нанести удар по США в случае агрессии.