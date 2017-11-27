Басурин оценил планы Генштаба ВС Украины по Донбассу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (375)

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Заявление начальника Генштаба ВС Украины о планах наращивания оперативных и боевых возможностей вооруженных сил страны подтверждает нежелание Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем, считает замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что наращивание оперативных и боевых возможностей вооруженных сил страны было и остается главной задачей следующего года.

"Один из высокопоставленных чиновников украинский армии подтверждает, что они собираются решать процесс не переговорным путем в Минске, а силовым", — сказал Басурин журналистам.